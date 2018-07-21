Загруженность столичных дорог составляет 2 балла 

Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Московского транспорта.
На дорогах 2 балла
#Москва #ЦОДД
— Московский транспорт (@DtRoad)
July 21, 2018
Основные затруднения, из-за ремонтных работ, наблюдаются на внутренней стороне МКАД от проспекта Маршала Жукова до Волоколамского шоссе и на внешней из-за ДТП — от Волоколамского шоссе до Проектируемого проезда №6699.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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