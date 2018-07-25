Ещё
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018 

Ведомости 1 час назад
Расходы Москвы на подготовку к Чемпионату мира по футболу 2018 г. «оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории города». Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Болельщики принесли бюджету Москвы дополнительные доходы в 14,8 млрд руб., рассказал Собянин. При этом стоимость реконструкции столичного стадиона «Лужники» составила 26 млрд руб. Таким образом за месяц инвестиции окупились на 50%, подчеркнул он. Никакой транспортной инфраструктуры специально к чемпионату Москва не строила.
За время турнира Москву посетили 4,5 млн болельщиков и туристов, в том числе 2,3 млн иностранцев, уточнил мэр столицы. Около 3,1 млн болельщиков оставались в Москве с ночевкой. В связи с этим загрузка гостиничного комплекса впервые за много лет превысила 90%.
Ранее Сбербанк сообщал, что за время мундиаля зафиксировал в своих банкоматах и терминалах операции по 899 000 уникальных иностранных банковских карт, выпущенных в 194 странах. С 14 июня по 13 июля иностранцы потратили 39 млрд руб. Больше всего денег в России оставили граждане США — 5,6 млрд руб. и Китая — 4,1 млрд руб.
Ведомости: последние новости
«Союзмультфильм» получит налоговые льготы от Москвы Мэрия заявила о планах строительства более 50 млн кв. м недвижимости за пять лет Франция решила закрыть торговое представительство в России
Комментарии1  Ещё 42 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство телеведущего поразило страну49
США нанесут удар по госдолгу России137
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа39
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас61
Авиакомпании расстроили россиян55
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
Россиян замучили мнимыми похоронами
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес
01:01
Раскрыта правда о «Посейдоне»
Оружие Армия
00:33
Убийство телеведущего поразило страну
Происшествия
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение