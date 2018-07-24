Собянин: Москва стала столицей мирового футбола

Во время чемпионата мира по футболу в Москву приехали около 4,5 миллиона туристов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания.

Отмечается, что пять тысяч городских волонтеров участвовали в организации чемпионата. «1647 человек работали на транспорте, 300 человек — на „Последней миле“, 960 человек — на фестивале болельщиков ФИФА и 387 — на туристических маршрутах», — говорится в сообщении.

Городской общественный транспорт бесплатно перевозил аккредитованных ФИФА гостей и участников соревнования, а также волонтеров и зрителей. «Всего действовали 596 основных и резервных маршрутов движения официальных гостей чемпионата, в том числе 45 регулярных маршрутов наземного транспорта. Также организовали восемь дополнительных маршрутов между аэропортами, стадионами, площадкой фестиваля болельщиков и станциями метро. Для того чтобы обслуживать объекты чемпионата, аккредитовали 33 таксомоторные компании с автопарком свыше 4,8 тысячи машин», — указали в пресс-службе.

В материалах также говорится, что для медицинского обеспечения ЧМ-2018 в столице было задействовано 32 стационарных пункта, 57 мобильных бригад, два вертолета санитарной авиации, 68 бригад скорой медицинской помощи, 600 медицинских работников.