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Москвичи стали добрыми и открытыми во время ЧМ-2018
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Москвичи стали добрыми и открытыми во время ЧМ-2018 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: MosDay.ru
Москва изменилась в лучшую сторону во время проведения чемпионата мира по футболу, передает «Инфореактор».
Изменения в городе отметил мэр Москвы. Сообщается, что жители столицы стали более доброжелательными и вежливыми. Говорится о том, что иностранные гости были очень довольны при посещении городов, где проходили матчи.
Инфраструктура города, транспортная система с новыми станциями метро и бесплатными автобусами успешно справились с огромным потоком заграничных гостей. Однако главное — это люди, которые были гостеприимны.
Мэр Москвы заявил о том, что доброта людей, которые так изменились после чемпионата мира по футболу, стала главным наследием мундиаля. Именно гостеприимство города нужно сохранить обязательно.
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