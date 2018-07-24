Москвичи стали добрыми и открытыми во время ЧМ-2018

Москва изменилась в лучшую сторону во время проведения чемпионата мира по футболу, передает «Инфореактор».

Изменения в городе отметил мэр Москвы. Сообщается, что жители столицы стали более доброжелательными и вежливыми. Говорится о том, что иностранные гости были очень довольны при посещении городов, где проходили матчи.

Инфраструктура города, транспортная система с новыми станциями метро и бесплатными автобусами успешно справились с огромным потоком заграничных гостей. Однако главное — это люди, которые были гостеприимны.

Мэр Москвы заявил о том, что доброта людей, которые так изменились после чемпионата мира по футболу, стала главным наследием мундиаля. Именно гостеприимство города нужно сохранить обязательно.