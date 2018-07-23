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Новые остановки появятся в понедельник на двух маршрутах в Москве
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Новые остановки появятся в понедельник на двух маршрутах в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В столице на маршрутах автобусов №№704 и 461 с понедельника появятся новые остановки, изменения ввели по просьбе пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «МосТрансПроект».
«Для удобства пассажиров на маршрутах №№704 и 461 с 23 июля появятся новые остановки. Автобус №704 теперь будет останавливаться возле торгового центра «Каширская плаза», а маршрут №461 будет продлен до станции МЦК «Балтийская» и будет останавливаться возле нее», — говорится в сообщении.
У автобуса №704 добавлена остановка «7-й микрорайон Орехово-Борисово». Теперь пассажирам станет удобнее не только посещать крупный торговый центр «Каширская плаза», но и пересаживаться на другие маршруты, которые ведут к станциям Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро, в Капотню и Загорье.
На маршруте автобуса №461 организован новый остановочный пункт «Станция „Балтийская“. Это сделало станцию МЦК доступнее для жителей районов Коптево и Войковский.
»Эти изменения вводятся по желанию пассажиров. Мы постоянно актуализируем маршрутную сеть на основе предложений горожан, префектур, собственных наблюдений и аналитики. Свои предложения вы можете направлять через контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 или на портале transport.mos.ru», — отметил директор ГБУ «МосТрансПроект» Александр Поляков.
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