Дополнительные остановки появятся на автобусных маршрутах №704 и 461 с 23 июля

Автобусы №704 и 461 и с 23 июля 2018 г. будут следовать с дополнительными остановками, сообщает пресс-служба ГБУ «МосТрансПроект».

«Для удобства пассажиров на маршрутах №704 и 461 с 23 июля появятся новые остановки. Автобус №704 теперь будет останавливаться возле торгового центра «Каширская плаза», а маршрут №461 продлен до станции Московского центрального кольца (МЦК) «Балтийская» и будет останавливаться возле нее. У автобуса №704 добавлена остановка «7-й мкр. Орехово-Борисово». Теперь пассажирам станет удобнее не только посещать этот крупный торговый центр, но и пересаживаться на другие маршруты, которые ведут к станциям Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро, в Капотню и Загорье», — говорится в сообщении.

Добавляется, что на маршруте автобуса №461 организован новый остановочный пункт «Станция Балтийская». Это сделало станцию МЦК доступнее для жителей районов Коптево и Войковский.