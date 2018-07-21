Дополнительные остановки появятся на автобусных маршрутах №704 и 461 с 23 июля 

Автобусы №704 и 461 и с 23 июля 2018 г. будут следовать с дополнительными остановками, сообщает пресс-служба ГБУ «МосТрансПроект».
«Для удобства пассажиров на маршрутах №704 и 461 с 23 июля появятся новые остановки. Автобус №704 теперь будет останавливаться возле торгового центра «Каширская плаза», а маршрут №461 продлен до станции Московского центрального кольца (МЦК) «Балтийская» и будет останавливаться возле нее. У автобуса №704 добавлена остановка «7-й мкр. Орехово-Борисово». Теперь пассажирам станет удобнее не только посещать этот крупный торговый центр, но и пересаживаться на другие маршруты, которые ведут к станциям Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро, в Капотню и Загорье», — говорится в сообщении.
Добавляется, что на маршруте автобуса №461 организован новый остановочный пункт «Станция Балтийская». Это сделало станцию МЦК доступнее для жителей районов Коптево и Войковский.
«Эти изменения вводятся по желанию пассажиров. Мы постоянно актуализируем маршрутную сеть на основе предложений горожан, префектур, собственных наблюдений и аналитики. Свои предложения вы можете направлять через контакт-центр «Московский транспорт» по телефону 8 (495) 5395454 или на портале transport.mos.ru», — отметил директор ГБУ «МосТрансПроект» Александр Поляков.