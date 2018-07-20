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Водителей в Москве призвали внимательно выбирать места для парковки во время ливня
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Водителей в Москве призвали внимательно выбирать места для парковки во время ливня 

РИАМО 20 июля 2018
Фото: РИАМО
В Москве во время сильного дождя и ветра с порывами до 17 метров в секунду водителям следует внимательно выбирать места для парковок, по возможности пересесть на общественный транспорт, сообщается на сайте «Московский паркинг».
По прогнозам синоптиков Росгидромета, вечером в пятницу и в первой половине ночи на 21 июля в Москве и Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду.
«Мы просим водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах и соблюдать меры безопасности. Не паркуйте машины у слабоукрепленных конструкций и под деревьями. По возможности пользуйтесь городским транспортом», — говорится в сообщении.
Ранее Гидрометцентр России объявил в Подмосковье и Москве на 21 июля «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и дождя.
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