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На выходные закроют вестибюли четырех станций московского метро
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На выходные закроют вестибюли четырех станций московского метро 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
В пресс-службе Московского метрополитена сообщили о закрытии в предстоящие выходные вестибюлей четырех станций столичной подземки, передает "Интерфакс".
С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник будут недоступны западный вестибюль станции «Рязанский проспект», а также южные вестибюли станций «Люблино» и «Марьино». При этом с 23 по 27 июля южные вестибюли «Марьино», «Люблино» и «Орехово» будут закрыты уже с 22:00.
Вместе с тем с субботы и вплоть до открытия метро в пятницу, 27 июля, закроют вестибюль станции «Каховская» — попасть туда можно будет через «Севастопольскую».
Ранее заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова сообщила, уже в 2018 году начнутся работы по замене букв «М» у входов всех станций столичной подземки. Крайний срок завершения обновления — 2019 год. Сами буквы останутся красными, при этом ножки знаков будут подсвечиваться в цвет соответствующей линии метро.
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