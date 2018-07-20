На выходные закроют вестибюли четырех станций московского метро

В пресс-службе Московского метрополитена сообщили о закрытии в предстоящие выходные вестибюлей четырех станций столичной подземки, передает "Интерфакс"

С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник будут недоступны западный вестибюль станции «Рязанский проспект», а также южные вестибюли станций «Люблино» и «Марьино». При этом с 23 по 27 июля южные вестибюли «Марьино», «Люблино» и «Орехово» будут закрыты уже с 22:00.

Вместе с тем с субботы и вплоть до открытия метро в пятницу, 27 июля, закроют вестибюль станции «Каховская» — попасть туда можно будет через «Севастопольскую».