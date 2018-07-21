В связи с подготовкой «ГУМ-Авторалли» перекроют часть улицы Ильинка

В связи с проведением «ГУМ-Авторалли» на Красной площади, в столице 21 и 22 июля будет перекрыт участок улицы Ильинка от Биржевой до Красной площади. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter ЦОДД.

Напоминаем про перекрытия в связи с подготовкой и проведением «ГУМ-Авторалли»

#ЦАО #перекрытия #Москва pic.twitter.com/EyCeGA53ee

— Московский транспорт (@DtRoad)

July 20, 2018

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