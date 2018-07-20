Южный вестибюль станции метро «Каховская» закроют с 21 до 27 июля из-за благоустройства

«Южный вестибюль станции „Каховская“ (Чонгарский бульвар, д. 30/2) будет закрыт для пассажиров в связи с работами по благоустройству с 2:00 субботы, 21 июля, и до открытия метрополитена в пятницу, 27 июля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что изменения режима работы «Каховской» необходимы для обновления лестничного схода, ведущего с платформы в южный вестибюль станции. Во время закрытия специалисты демонтируют старые ступени, которые заменит новая конструкция. Ремонт будет проводиться круглосуточно. Пассажиры смогут выйти в город через вестибюль станции «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

«В период закрытия южного вестибюля на станции «Каховская» будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Московский метрополитен приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршруты своих поездок. Узнать о других ограничениях на станциях, связанных с ремонтом пассажирской инфраструктуры, можно на официальном сайте метрополитена в разделе «График ремонтов», — добавили в пресс-службе.