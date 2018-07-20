Ещё
Южный вестибюль станции метро «Каховская» закроют с 21 до 27 июля из-за благоустройства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Южный вестибюль станции метро «Каховская» закроют с 21 до 27 июля из-за благоустройства 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
«Южный вестибюль станции „Каховская“ (Чонгарский бульвар, д. 30/2) будет закрыт для пассажиров в связи с работами по благоустройству с 2:00 субботы, 21 июля, и до открытия метрополитена в пятницу, 27 июля», — говорится в сообщении.
Уточняется, что изменения режима работы «Каховской» необходимы для обновления лестничного схода, ведущего с платформы в южный вестибюль станции. Во время закрытия специалисты демонтируют старые ступени, которые заменит новая конструкция. Ремонт будет проводиться круглосуточно. Пассажиры смогут выйти в город через вестибюль станции «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии.
«В период закрытия южного вестибюля на станции «Каховская» будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Московский метрополитен приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршруты своих поездок. Узнать о других ограничениях на станциях, связанных с ремонтом пассажирской инфраструктуры, можно на официальном сайте метрополитена в разделе «График ремонтов», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Полное лунное затмение и великое противостояние Марса увидят в телескоп гости Московского планетария Пробки в Москве снизились с девяти до восьми баллов К юбилею Парка Горького в интернете проводится флешмоб
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян157
«Газпрому» перекрывают трубу491
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня52
Караченцова попросили забрать жену из психушки63
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1415
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение