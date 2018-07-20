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На Митинской улице пройдет историческая лекция
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На Митинской улице пройдет историческая лекция 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
В Культурном центре «Митино» по адресу: улица Митинская, дом 31, корпус 1 в 19.00 12 сентября состоится бесплатная лекция об истории района. Мероприятие проведет историк, москвовед, старший научный сотрудник Музея Москвы, автор книг и научных статей о столице Лариса Скрыпник. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте: http://mosmuseum.ru.
Напомним, в Москве стартовал цикл бесплатных лекций под открытым небом, в ходе которых жителям и гостям столицы расскажут об истории районов города. Мероприятие организовано Музеем Москвы в рамках программы «Уличный лекторий. Местная история».
Первая лекция состоялась в Китай-городе. Далее москвоведы, историки, авторы книг и путеводителей по Москве, а также местные жители расскажут об истории таких районов, как: Ясенево, Пресненский, Якиманка, Сокольники, Алексеевский, Очаково-Матвеевское, Сокол, Коньково и Митино. (ср)
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