На Митинской улице пройдет историческая лекция

В Культурном центре «Митино» по адресу: улица Митинская, дом 31, корпус 1 в 19.00 12 сентября состоится бесплатная лекция об истории района. Мероприятие проведет историк, москвовед, старший научный сотрудник Музея Москвы , автор книг и научных статей о столице Лариса Скрыпник. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте: http://mosmuseum.ru.

Напомним, в Москве стартовал цикл бесплатных лекций под открытым небом, в ходе которых жителям и гостям столицы расскажут об истории районов города. Мероприятие организовано Музеем Москвы в рамках программы «Уличный лекторий. Местная история».

Первая лекция состоялась в Китай-городе. Далее москвоведы, историки, авторы книг и путеводителей по Москве, а также местные жители расскажут об истории таких районов, как: Ясенево, Пресненский, Якиманка, Сокольники, Алексеевский, Очаково-Матвеевское, Сокол, Коньково и Митино. (ср)