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Вестибюли станций метро «Рязанский проспект», «Марьино» и «Люблино» закроют с 20 июля до 23 июля
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Вестибюли станций метро «Рязанский проспект», «Марьино» и «Люблино» закроют с 20 июля до 23 июля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».
«В пятницу, 20 июля, с 22:00 для ремонта в пассажирской зоне будут закрыты вестибюли трех станций. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться противоположными вестибюлями», — говорится в сообщении.
Уточняется, что до открытия метрополитена в понедельник, 23 июля, для пассажиров будут закрыты западный вестибюль станции «Рязанский проспект» (со стороны последнего вагона из центра, ул. Рязанский проспект, д. 46), при этом вход и выход будут осуществляться через восточный вестибюль; южный вестибюль станции «Люблино» (со стороны первого вагона из центра, ул. Совхозная, д. 41), вход и выход в город — через северный вестибюль; южный вестибюль станции «Марьино» (со стороны первого вагона из центра, выход к Марьинскому бульвару), вход и выход — через северный вестибюль.
«Кроме того, ремонт на станциях «Марьино» и «Люблино», а также на станции «Орехово» будет продолжен и в будние дни — с 23 по 27 июля. Для этого южные вестибюли перечисленных станций будут ежедневно закрываться для пассажиров раньше обычного — в 22:00. Пассажиры смогут выйти в город и зайти в метро через северные вестибюли», — отметили в пресс-службе.
Московский метрополитен также принес пассажирам извинения за доставленные неудобства и попросил заранее планировать маршруты своих поездок. «Узнать о других ограничениях на станциях, связанных с ремонтом пассажирской инфраструктуры, можно на официальном сайте метрополитена в разделе „График ремонтов“, — заключили в пресс-службе.
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