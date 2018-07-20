Вестибюли четырех станций метро закроют

Вестибюли 4 станций метро Москвы закроют в выходные

С вечера пятницы на выходные закроются вестибюли станций «Рязанский проспект», «Марьино» и «Люблино» для ремонта, также с 21 до 27 июля из-за ремонта закроют южный вестибюль станции «Каховская», говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«С 22:00 пятницы, 20 июля, до открытия метрополитена в понедельник, 23 июля, для пассажиров будут закрыты: западный вестибюль станции «Рязанский проспект» (со стороны последнего вагона из центра, улица Рязанский проспект, д. 46); вход и выход — через восточный вестибюль; южный вестибюль станции «Люблино» (со стороны первого вагона из центра, улица Совхозная, дом 41); вход и выход в город — через северный вестибюль; южный вестибюль станции «Марьино» (со стороны первого вагона из центра, выход к Марьинскому бульвару); вход и выход — через северный вестибюль», — говорится в сообщении.

Кроме того, ремонт на станциях «Марьино» и «Люблино», а также на станции «Орехово» будет продолжен и в будние дни — с 23 по 27 июля. Для этого южные вестибюли перечисленных станций будут ежедневно закрываться для пассажиров раньше обычного — в 22:00 часа. Пассажиры смогут выйти в город и зайти в метро через северные вестибюли.

Также для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции «Каховская» (Чонгарский бульвар, дом 30/2) в связи с работами по благоустройству с 2:00 субботы, 21 июля, и до открытия метрополитена в пятницу, 27 июля.

Изменения режима работы «Каховской» необходимы для обновления лестничного схода, ведущего с платформы в южный вестибюль станции. Во время закрытия специалисты демонтируют старые ступени, которые заменит новая конструкция. Ремонт будет проводиться круглосуточно.

Пассажиры смогут выйти в город через вестибюль станции «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. В период закрытия южного вестибюля на станции «Каховская» будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут.