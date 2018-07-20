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Дорожные ограничения 21-22 июля. Что перекроют и как объехать
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Дорожные ограничения 21-22 июля. Что перекроют и как объехать 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В Москве закончился чемпионат мира по футболу, при этом организаторам осталось еще разобрать официальную фан-зону на Воробьевых горах. Кроме того, в городе по-прежнему идет строительство станций метро и зданий, а также ведутся работы на инженерных сетях и коммуникациях. Обо всех ограничениях, которые ждут столичных водителей в выходные, читайте в материале портала Москва 24.
После чемпионата С 19-го по 22 июля с 01:30 до 05:30 в связи с демонтажем официальной фан-зоны будет полностью перекрыта улица Лебедева от улицы Академика Самарского до Университетского проспекта.
Строительство метро и не только В связи со строительством метро ограничено движение по четырем полосам на Рязанском проспекте в районе дома №2, корпус 2. Ограничения продлятся до 1 августа.
Ограничили движение и на пересечении Севастопольского проспекта и улицы Каховки. Здесь поэтапно займут четыре полосы в обоих направлениях. Движение ограничили по Каховке от дома №14, корпус 1 до дома №20а, по Севастопольскому проспекту — от дома №73 до №42. Это продлится до 25 декабря.
До 24 июля перекрыт участок Коленчатого переулка от улицы Мишина до дома №12. Тут строят жилой дом.
Советское ралли Движение в центре Москвы ограничили на три дня в связи с подготовкой и проведением ралли советских автомобилей «ГУМ Авторалли». С полуночи 20 июля до 16:00 21 июля, а также с часу ночи до пяти утра 22 июля будет перекрыта Биржевая площадь. Улица Ильинка от Биржевой до Красной площади будет полностью закрыта для проезда транспорта с часа ночи до 16:00 21 июля, а также с часа ночи до пяти утра 22-го.
Инженерные работы До 30 октября движение по одной полосе ограничат на пересечении Чертановской и Днепропетровской улиц. При этом специалисты частично сохранят существующее число полос.
Еще до 30 августа ограничат движение на одной полосе Первомайской улицы в районе дома №42, корпус 4.
С 20 июля по 26 августа круглосуточно ограничено движение на улице Сергия Радонежского. Тут поэтапно будут занимать две полосы.
Одна полоса улицы Усачева (от дома № 17, строение 1 до дома № 20) будет недоступна для автомобилистов до 1 сентября.
А до 9 августа нельзя будет проехать по одной полосе во 2-м Обыденском переулке — от дома № 8/8, строение 2 до дома № 13. Тут проводят реконструкцию инженерных сетей.
С 17 июля по 15 октября ограничено движение по одной полосе в Мукомольном проезде — от дома № 1, корпус 1 до дома № 2, строение 1.
С 22-го по 25 июля на Спиридоновке, в районе пересечения с Ермолаевским переулком, ограничат движение по одной полосе. Кроме того, с 20 июля по 10 августа ограничено движение по Ермолаевскому переулку с поэтапным занятием одной полосы. На данных участках проводятся инженерные работы.
А с 17 июля по 5 августа на Сущевском Валу также проводят реконструкцию инженерных сетей. В этот период будет перекрыта одна полоса — в районе дома № 3/5.
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