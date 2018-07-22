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Овечкин пришел в штаб Собянина пообщаться с волонтерами
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Александр Овечкин пришел в штаб Собянина пообщаться с волонтерами 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Хоккеист Александр Овечкин пришел в штаб Сергея Собянина пообщаться с волонтерами, сообщает сетевое издание m24.ru. Он сыграл с присутствующими в настольный футбол и примерил на себя форму добровольца.
Нападающий "Вашингтон кэпиталз" также ответил на вопросы волонтеров. Он рассказал, тяжело ли поднимать Кубок Стэнли над головой. "Весит этот трофей около 30 килограммов, а поднимали мы его часто. Так что, думаю, летом могу не заниматься — руки Кубком Стэнли я точно накачал", — приводятся слова хоккеиста на сайте штаба Сергея Собянина.
Он также рассказал о том, чего бы пожелал Сергею Собянину. По мнению хоккеиста, кандидату в случае победы следует продолжать свою работу в том же духе.
Спортсмен рассказал о том, в чем видит причины своего успеха. По его словам, многое значила поддержка семьи. "Мой отец посвятил свою жизнь мне, тому, чтобы я стал тем, кем сейчас являюсь. Никто, конечно, не знал, чего мне удастся добиться, но я хотел быть хоккеистом, и вся моя семья поддерживала меня в этом", — заявил Овечкин.
Форварда спросили о заветной мечте, он отшутился тем, что главная мечта хоккеиста — потерять зуб в борьбе — у него уже сбылась в двойном объеме.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что корпус общественных наблюдателей обеспечит контроль на "дачных" избирательных участках во время выборов мэра города.
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