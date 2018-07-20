Хоккеист А. Овечкин пообщался с волонтерами избирательного штаба С. Собянина

«У меня самые положительные впечатления, я пообщался с волонтерами, очень много эмоций у меня от них осталось», — сказал спортсмен.

Он отметил, что Москва сильно изменилась в лучшую сторону.

На вопрос волонтеров о том, что бы хоккеист пожелал С. Собянину, А. Овечкин ответил, чтобы «он продолжал в том же духе».

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.