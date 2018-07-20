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Хоккеист А. Овечкин пообщался с волонтерами избирательного штаба С. Собянина
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Хоккеист А. Овечкин пообщался с волонтерами избирательного штаба С. Собянина 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 2018 г., трехкратный чемпион мира Александр Овечкин посетил избирательный штаб Сергея Собянина и пообщался с волонтерами, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«У меня самые положительные впечатления, я пообщался с волонтерами, очень много эмоций у меня от них осталось», — сказал спортсмен.
Он отметил, что Москва сильно изменилась в лучшую сторону.
На вопрос волонтеров о том, что бы хоккеист пожелал С. Собянину, А. Овечкин ответил, чтобы «он продолжал в том же духе».
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.
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