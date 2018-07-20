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До 16 октября станция метро «Ховрино» будет закрываться в 23.00
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До 16 октября станция метро «Ховрино» будет закрываться в 23.00 

Управа района Ховрино города Москвы 47 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Станция метро «Ховрино» изменила режим работы и теперь закрывается на два часа раньше — в 23.00.
Таким образом, до 16 октября с 23.00 до 1.00 станция «Речной вокзал» стала конечной для северного участка Замоскворецкой линии. Как сообщается на сайте Единого транспортного портала, данные ограничения связаны со строительством станции «Беломорская» — они позволят специалистам завершить работы раньше срока и открыть ее уже в этом году.
«Для проведения работ были выбраны именно эти ночные часы, когда станциями «Ховрино» и «Речной вокзал» пользуются меньше всего пассажиров. Временные неудобства коснутся около 500 человек — менее 0,1% от дневного пассажиропотока Замоскворецкой линии. Во время закрытия станции «Ховрино» в вечерние часы жители смогут воспользоваться наземным городским транспортом», — уточняется на портале.
Как отмечается на ЕТП, Московский метрополитен, в свою очередь, использует время ночных окон на Замоскворецкой линии с максимальной пользой: на действующей станции будут проводиться работы по поддержанию пассажирской инфраструктуры. (ис)
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