До 16 октября станция метро «Ховрино» будет закрываться в 23.00

Станция метро «Ховрино» изменила режим работы и теперь закрывается на два часа раньше — в 23.00.

Таким образом, до 16 октября с 23.00 до 1.00 станция «Речной вокзал» стала конечной для северного участка Замоскворецкой линии. Как сообщается на сайте Единого транспортного портала, данные ограничения связаны со строительством станции «Беломорская» — они позволят специалистам завершить работы раньше срока и открыть ее уже в этом году.

«Для проведения работ были выбраны именно эти ночные часы, когда станциями «Ховрино» и «Речной вокзал» пользуются меньше всего пассажиров. Временные неудобства коснутся около 500 человек — менее 0,1% от дневного пассажиропотока Замоскворецкой линии. Во время закрытия станции «Ховрино» в вечерние часы жители смогут воспользоваться наземным городским транспортом», — уточняется на портале.

Как отмечается на ЕТП, Московский метрополитен, в свою очередь, использует время ночных окон на Замоскворецкой линии с максимальной пользой: на действующей станции будут проводиться работы по поддержанию пассажирской инфраструктуры. (ис)