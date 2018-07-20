Фестиваль «Цветочный джем» ворвется в Бирюлево

Сергей Собянин. Общегородской фестиваль пройдет теперь и в Бирюлево Западное. Об этом на встрече с жителями района заявил Мэр Москвы

— Я являюсь жителем района уже больше 20 лет. У меня к вам не вопрос, а скорее просьба, — обратилась к Сергею Собянину Светлана Степко. — К сожалению, не всегда есть возможность выбраться в центр города на тематический фестиваль, особенно пожилым людям. В связи с этим жители района просят вас расширить границы проведения этих фестивалей, чтобы и в нашем спальном районе Бирюлево Западное было побольше праздников.

— Мы построили в прошлом году в Черемушках площадку специально для проведения таких праздников. Она по качеству не уступает площадкам, которые есть, к примеру, на Тверской улице или Манежной площади, — ответил Сергей Собянин. — Каждый год будем наращивать их количество. И в этом году построим около десяти площадок. Дальше планируем, чтобы в каждом округе, в большинстве районов Москвы, жители могли праздновать на таких площадках и Новый год, и весенние, летние праздники. Обязательно будем делать так, чтобы праздники шли к вам навстречу, чтобы те мероприятия, которые мы проводим в центре, проводились и в других округах, и районах города. Чтобы вы могли спокойно с детьми отдохнуть рядом с домом

Как удалось выяснить редакции интернет газеты «Обозрение Бирюлево Западное», площадка для проведения общегородских фестивалей располагается по адресу Булатниковский проезд владение 14 и уже включена в адресный перечень площадок фестивалей «Добрая Москва „Цветочный джем“.

Более того! Уже 30 августа Бирюлево закружит в фестивале „Московский джем“. Праздник продлится до 9 сентября.