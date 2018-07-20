У остановочного павильона «Ул. Гурьянова, 77» заменили стекло

Максима Ликсутова. Работы прошли после обращения местного жителя на портал «Наш город». Позже москвич получил официальный ответ за подписью руководителя столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Проведена работа по остеклению павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Ул. Гурьянова, 77»», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе.