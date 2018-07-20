Площадка фестиваля «Московское кино» откроется в Отрадном

Фестиваль «Московское кино» пройдет в столице с 1 августа по 9 сентября. Одна из площадок мероприятия будет открыта и в Отрадном — в парке Победы в Юрловском проезде, влад. 6.

Для фестиваля там смонтируют сценический комплекс размером 28×16 метров, а для комфорта зрителей вблизи площадки установят туалетные кабинки и организуют точку питания. Обеспечивать безопасность любителей кино будут сотрудники ЧОП.

С программой фестиваля на площадке в парке Победы можно будет ознакомиться позднее на сайте районной газеты «Наше Отрадное». (ис)