Английский язык останется в московском метро

Дублирование навигации и названий станций московского метро на английском языке сохранится после чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает агентство «Москва».

«Все, что мы наработали за время чемпионата мира, останется работать. И навигация, и дублирование станций на английском языке останутся. Ряд волонтеров мы оставили работать у себя — в метро и в Мосгортрансе», — сказал он.

В связи с ЧМ-2018 в столичной подземке обновили более 62 тысяч элементов навигации. Всю визуальная и аудиоинформацию в поездах метро перевели на английский язык.

Кроме того, в мае на 76 станциях начали работать англоговорящие кассиры.