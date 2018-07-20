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Английский язык останется в московском метро
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Английский язык останется в московском метро 

Мослента 2 часа назад
Фото: Москва24
Дублирование навигации и названий станций московского метро на английском языке сохранится после чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает агентство «Москва».
«Все, что мы наработали за время чемпионата мира, останется работать. И навигация, и дублирование станций на английском языке останутся. Ряд волонтеров мы оставили работать у себя — в метро и в Мосгортрансе», — сказал он.
В связи с ЧМ-2018 в столичной подземке обновили более 62 тысяч элементов навигации. Всю визуальная и аудиоинформацию в поездах метро перевели на английский язык.
Кроме того, в мае на 76 станциях начали работать англоговорящие кассиры.
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