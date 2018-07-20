Станцию метро «Лубянка» признали самой популярной у иностранных болельщиков во время ЧМ-2018 

Станцию метро «Лубянка» признали самой популярной среди иностранных болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает kp.ru.
Об этом заявил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
По его словам, «Лубянка» пропускала на вход до пяти-семи тысяч человек каждый час.
Популярностью пользовались и станции, расположенные рядом с достопримечательностями или футбольными объектами. Всего их 28, в том числе «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Спортивная».
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 15 млн пассажиров оплатили проезд картой «Стрелка» в Подмосковье во время ЧМ-2018.