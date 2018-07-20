Часть улицы Магистральной закроют для транспорта: мост ни при чем

Завтра в Костроме на 9 часов закроют движение по участку улицы Магистральной, сообщает городская администрация.

В ночь с 21 на 22 июля над проезжей частью будут монтировать рекламную конструкцию, потому и придется закрыть дорогу для транспорта. Работы пройдут с 00:00 до 09:00 22 июля.

Это коснется участка улицы Магистральной в районе ТРЦ «РИО».

Объезд возможен по следующим маршрутам:

— транспорту, двигающемуся по улице Магистральной со стороны микрорайона Паново и в обратном направлении, необходимо следовать по улицам Магистральная — Заволжская — Стопани — Ермакова;

— транспорту, двигающемуся со стороны улицы Московской в сторону моста через р. Волгу и в обратном направлении, объезд перекрытого участка возможен по улицам Московская — Ярославская — Заволжская — Стопани — Ермакова.

Грузовики массой свыше 8 тонн тоже могут осуществлять движение по указанным маршрутам. Запрещающие знаки будут зачехлены.