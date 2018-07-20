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Глава управы Восточного Дегунина Виктор Коль совершит обход территории района 21 июля
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Глава управы Восточного Дегунина Виктор Коль совершит обход территории района 21 июля 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Маршрут пройдет по улицам 800-летия Москвы и Дубнинской.
«В маршрут субботнего обхода включены новые дворы и дома, куда нас пригласили активные жители района. Это ул. 800-летия Москвы, 32, ул. 800-летия Москвы, 26–1, ул. 800-летия Москвы, 24, ул. Дубнинская, 22–3. До встречи в субботу», — сообщается на официальной странице управы в социальной сети.
Начало обхода в 10.00. Встреча участников состоится у здания управы Восточного Дегунина по адресу улица 800-летия Москвы, дом 32. Завершение обхода — около дома 53, корп. 1 по Керамическому проезду. (мю)
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