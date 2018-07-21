По карте «Тройка» в столичном метро можно будет ходить в туалет

На крупных станциях столичного метрополитена установили 15 туалетов. Такую радостную новость для горожан сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов . Теперь длительные поездки будут даваться людям существенно проще, им не придется искать близ станций метро торговые центры, чтобы справить нужду. Оплатить услугу можно будет картой «Тройка», что достаточно удобно для пассажиров московской подземки.

Тем, кто предпочитает личному автотранспорту метро, такая идея пришлась по душе. Неприятная ситуация может застать любого человека врасплох прямо в поездке, а добираться до места назначения еще долго. Теперь в таком случае можно будет воспользоваться туалетом метрополитена, чего ранее сделать не представлялось возможным. Горожане уже неоднократно говорили о нехватке уборных в подземке. Ко всему прочему, в поездах московского центрального кольца прямо в вагонах установлены туалетные комнаты, которые оснащены умывальником и кнопками вызова помощи.

Первый туалет появился на станции «Проспект мира» и работал бесплатно на протяжении двух месяцев, затем проект был приостановлен для анализа и определения целесообразности установки туалетов и на других станциях метро. На данный момент «припудрить носик» можно на станциях «Библиотека имени Ленина», «Парк культуры», «Чкаловская» и «Проспект мира».

А в конце прошлого года появилась новая и необычная функция оплаты проезда. Протий через турникеты стало возможным с помощью специального и очень даже стильного керамического кольца на пальце.