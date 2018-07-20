Из-за строительства метро в Черемушках ограничат движение до 25 декабря

Движение на улице Каховка и Севастопольском проспекте в районах Черемушки , Котловка и Зюзино ограничат в связи со строительством московского метрополитена, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

Так, круглосуточно до 25 декабря будут закрыты участки улицы Каховка от дома 14, корпус 1 до дома 20А и Севастопольского проспекта от дома 73 до дома 42. Уточняется, что строительством будут заняты до четырех полос в обоих направлениях.

Кроме этого, с 23 июля до 17 сентября, а также с 22 сентября до 22 октября включительно будут перекрывать улицу Каховка от Керченской улицы до дома 15, корпус 1.