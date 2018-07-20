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Жители Хорошево-Мневников могут выбрать активности для празднования Дня города
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Жители Хорошево-Мневников могут выбрать активности для празднования Дня города 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Жители района Хорошево-Мневники могут принять участие в голосовании на тему Дня города, которое запустил проект «Активный гражданин».
Москвичам предлагают выбрать, какие мероприятия Дня города, проведенные в прошлом году, они хотели бы повторить. Параллельно основному празднику предлагают организовать детский День города, общегородской день экскурсий, исторические квесты по Москве, а также программы благотворительных фондов или праздничные фейерверки в парках.
Также можно проголосовать за мероприятия для центральных площадок Москвы. На выбор предложены концерты классической или современной музыки, театрализованные представления, поэтические встречи. (ео)
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