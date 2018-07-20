М. Ликсутов: Специальные автобуса Мосгортранса перевезли 17 команд ЧМ-2018 и проехали 31,1 тыс. км

Специальные автобусы Мосгортранса были задействованы в перевозке 17 команд-участниц ЧМ-2018, суммарно они проехали 31,1 тыс. км. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы , руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов

«Специальные автобусы Мосгортранса перевезли 17 команд стран-участниц чемпионата мира по футболу. Мы закупили эти автобусы для заказных перевозок. Они проехали 31,1 тыс. км», — сказал М. Ликсутов.