М. Ликсутов: Специальные автобуса Мосгортранса перевезли 17 команд ЧМ-2018 и проехали 31,1 тыс. км 

Специальные автобусы Мосгортранса были задействованы в перевозке 17 команд-участниц ЧМ-2018, суммарно они проехали 31,1 тыс. км. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
«Специальные автобусы Мосгортранса перевезли 17 команд стран-участниц чемпионата мира по футболу. Мы закупили эти автобусы для заказных перевозок. Они проехали 31,1 тыс. км», — сказал М. Ликсутов.
ЧМ-2018 стартовал в России 14 июня и завершился 15 июля. Матчи проходили на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург.