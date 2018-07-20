М. Ликсутов: 90% посетителей «Спартака» и «Лужников» добирались до них на городском транспорте во время ЧМ 

90% посетителей «Спартака» и «Лужников» добирались до стадионов и обратно на городском транспорте во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
«90% всех посетителей двух стадионов использовали городской транспорт, чтобы приехать и уехать со стадионов», — сказал М. Ликсутов.
Он напомнил, что всего за время ЧМ-2018 на городском транспорте было совершено 5 млн бесплатных поездок.
Чемпионат мира по футболу-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль прошел на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.