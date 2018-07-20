М. Ликсутов: 90% посетителей «Спартака» и «Лужников» добирались до них на городском транспорте во время ЧМ

90% посетителей «Спартака» и «Лужников» добирались до стадионов и обратно на городском транспорте во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы , руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов

«90% всех посетителей двух стадионов использовали городской транспорт, чтобы приехать и уехать со стадионов», — сказал М. Ликсутов.

Он напомнил, что всего за время ЧМ-2018 на городском транспорте было совершено 5 млн бесплатных поездок.