Выход из метро на Московском вокзале закроют до октября

Выход из метро к пригородным кассам железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде закроют почти на два с половиной месяца. Временные неудобства связаны с запланированным ремонтом лестничного марша. Об этом сообщается на официальном сайте Нижегородского метрополитена.

Выход будет закрыт с 21 июля по 1 октября. В течение этого времени нижегородцам рекомендуют пользоваться другим выходом, который расположен через дорогу, рядом с ЦУМом

Планируется, что в ходе ремонта в тоннеле обустроят обогрев ступеней и установят подъемник для маломобильных граждан.

Напомним, пассажиропоток в метро Нижнего Новгорода вырос на 40%.