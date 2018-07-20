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Выход из метро на Московском вокзале закроют до октября
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Выход из метро на Московском вокзале закроют до октября 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Выход из метро к пригородным кассам железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде закроют почти на два с половиной месяца. Временные неудобства связаны с запланированным ремонтом лестничного марша. Об этом сообщается на официальном сайте Нижегородского метрополитена.
Выход будет закрыт с 21 июля по 1 октября. В течение этого времени нижегородцам рекомендуют пользоваться другим выходом, который расположен через дорогу, рядом с ЦУМом.
Планируется, что в ходе ремонта в тоннеле обустроят обогрев ступеней и установят подъемник для маломобильных граждан.
Напомним, пассажиропоток в метро Нижнего Новгорода вырос на 40%.
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