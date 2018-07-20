Штаб Собянина приступил к обучению волонтеров правилам поквартирного обхода

Волонтеры штаба Сергея Собянина пройдут обучение поквартирному обходу избирателей. Об этом в пятницу сообщил глава избирательного штаба Константин Ремчуков.

"Мы приняли решение, что главной формой нашей агитационной избирательной кампании будет движение от двери к двери, от человека к человеку, то есть не какие-то общие призывы, а конкретный разговор с человеком, с объяснением, почему мы хотим, чтобы этот человек проголосовал за С. Собянина. Мы считаем, что это наиболее эффективная форма ведения агитационной работы", — приводит его слова АГН «Москва».

Для волонтеров экспертами подготовлены методические указания и рекомендации, а также информация по столице.