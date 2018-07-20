В ЦИАМ имени Баранова прошла акция «День без турникетов»

Городская акция «День без турникетов», в рамках которой желающие могут посетить наукоемкие предприятия столицы, прошла в Центральном институте авиационного моторостроения имени Баранова , расположенном в районе Лефортово. Об этом рассказали в администрации учреждения.

— Мы открыли свои двери для всех желающих, которые зарегистрировались для посещения нашего предприятия на портале mos.ru . Кроме нас к акции «День без турникетов» присоединились более 35 учреждений и технопарков, — уточнил представитель администрации.

Предполагается, что в этом году в акции примут участие более 10 тысяч человек. Их ждут мастер-классы, открытые встречи и другие активности. (мю)