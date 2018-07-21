Волонтеры избирательного штаба С. Собянина посетили Московский урбанистический форум

«Мы пришли на форум, чтобы посмотреть, как изменился город при С. Собянине. Мы посмотрели 3D модель города 2010 г. и 2018 г. Там наглядно видно насколько город стал более благоустроен, более комфортен, красив и удобен как для москвичей, так и для гостей столицы. Мы видим, что Москва открыта туристам, что показал чемпионат мира по футболу: после посещения города людьми со всех необъятных концов нашего мира, люди захотели возвращаться сюда и стали его рассматривать не только как столицу России, но и как туристический центр», — сказала волонтер избирательного штаба С. Собянина Дарья Лисовская.

Кроме этого, волонтеры посетили лекции, на которых рассказывалось о будущем Москвы.

«Мы приехали на форум, чтобы увидеть что уже сделано в Москве, а также узнать какие перспективы у города, какие новые проекты продвигаются», — сказал волонтер избирательного штаба Андрей Шевченко

Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит 17-22 июля в столичном парке «Зарядье». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.