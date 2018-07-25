В рамках поквартирных обходов 4 тыс. сотрудников центров Госуслуг расскажут о выборах мэра Москвы

В рамках подготовки к выборам мэра столицы 4 тыс. специалистов центров «Мои Документы» проведут поквартирные обходы москвичей. Об этом сообщается на сайте центров госуслуг Москвы.

«В рамках подготовки к выборам мэра Москвы , которые состоятся 9 сентября, сегодня сотрудники центров госуслуг Москвы начали поквартирные обходы москвичей. Цель — проинформировать жителей о выборах мэра Москвы и нововведениях, которые сделают процесс голосования еще удобнее. Для этого между центрами госулсуг Москвы «Мои Документы» и Московской городской избирательной комиссией заключено соответствующее соглашение и сформирована группа из 4 тыс. сотрудников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время поквартирного обхода сотрудники центров расскажут о том, как можно проголосовать на любом удобном избирательном участке. Также москвичам будут предоставляться материалы-памятки, а также ручки, магниты-блокноты, брошюры с исторической справкой об истории города.

Специалисты центров будут одеты в фирменную одежду: поло и ветровка с символикой центров госуслуг, значок с логотипом выборов мэра Москвы, прозрачный рюкзак с информационной продукцией и бейдж с подписью руководителя центра госуслуг.

Также в «Моих Документах» напомнили, что в Москве начала работу система «Мобильный избиратель». Данная программа позволяет москвичам проголосовать не по месту прописки, а на любом удобном избирательном участке.

Кроме того, в центрах госуслуг рассказали и об изменениях в Избирательном кодексе столицы. Так, время голосования на выборах мэра Москвы 9 сентября продлено до 22:00 (избирательные участки будут работать с 8:00 до 22:00). Благодаря «Мобильному избирателю» избирательные участки будут открыты в Подмосковье , а также в Калужской, Владимирской и Тульской областях.

«Чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы не по месту регистрации, необходимо заранее подать заявление одним из следующих способов. С 25 июля: в любом центре госуслуг Москвы; пригласить сотрудника центра госуслуг, позвонив по телефону 8 (495) 777-77-77; в территориальной избирательной комиссии; в мини-офисах центров госуслуг на дачных участках; через портал gosuslugi.ru. С 29 августа: в участковой избирательной комиссии», — говорится в сообщении.

Ранее Московская городская избирательная комиссия утвердила перечень 209 избирательных участков, которые будут образованы за пределами территории Москвы для голосования на выборах мэра.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.