Ещё
В рамках поквартирных обходов 4 тыс. сотрудников центров Госуслуг расскажут о выборах мэра Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В рамках поквартирных обходов 4 тыс. сотрудников центров Госуслуг расскажут о выборах мэра Москвы 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В рамках подготовки к выборам мэра столицы 4 тыс. специалистов центров «Мои Документы» проведут поквартирные обходы москвичей. Об этом сообщается на сайте центров госуслуг Москвы.
«В рамках подготовки к выборам мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября, сегодня сотрудники центров госуслуг Москвы начали поквартирные обходы москвичей. Цель — проинформировать жителей о выборах мэра Москвы и нововведениях, которые сделают процесс голосования еще удобнее. Для этого между центрами госулсуг Москвы «Мои Документы» и Московской городской избирательной комиссией заключено соответствующее соглашение и сформирована группа из 4 тыс. сотрудников», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время поквартирного обхода сотрудники центров расскажут о том, как можно проголосовать на любом удобном избирательном участке. Также москвичам будут предоставляться материалы-памятки, а также ручки, магниты-блокноты, брошюры с исторической справкой об истории города.
Специалисты центров будут одеты в фирменную одежду: поло и ветровка с символикой центров госуслуг, значок с логотипом выборов мэра Москвы, прозрачный рюкзак с информационной продукцией и бейдж с подписью руководителя центра госуслуг.
Также в «Моих Документах» напомнили, что в Москве начала работу система «Мобильный избиратель». Данная программа позволяет москвичам проголосовать не по месту прописки, а на любом удобном избирательном участке.
Кроме того, в центрах госуслуг рассказали и об изменениях в Избирательном кодексе столицы. Так, время голосования на выборах мэра Москвы 9 сентября продлено до 22:00 (избирательные участки будут работать с 8:00 до 22:00). Благодаря «Мобильному избирателю» избирательные участки будут открыты в Подмосковье, а также в Калужской, Владимирской и Тульской областях.
«Чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы не по месту регистрации, необходимо заранее подать заявление одним из следующих способов. С 25 июля: в любом центре госуслуг Москвы; пригласить сотрудника центра госуслуг, позвонив по телефону 8 (495) 777-77-77; в территориальной избирательной комиссии; в мини-офисах центров госуслуг на дачных участках; через портал gosuslugi.ru. С 29 августа: в участковой избирательной комиссии», — говорится в сообщении.
Ранее Московская городская избирательная комиссия утвердила перечень 209 избирательных участков, которые будут образованы за пределами территории Москвы для голосования на выборах мэра.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
С.Собянин: Москва стала столицей мирового футбола Новые выделенные полосы для общественного транспорта появились на семи улицах в центре Москвы Движение перекроют на ул. Ильинка и площади Васильевсий Спуск 27 июля из-за ралли «Шелковый путь-2018»
Комментарии  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом238
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина
Крымский мост начал отделяться от Крыма84
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны195
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
17:00
«Зачем служанке паспорт»: блогер открыто поддержала рабство
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение