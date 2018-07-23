Обзор московских событий в СМИ за 23 июля 

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«Московская правда». На четырех улицах ЦАО изменили схему движения Изменения связаны с реконструкцией инженерных сетей. ссылка
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«RT». Собака открыла багажный отсек самолета на высоте 4 тыс. м при его подлете к Москве Собака открыла багажный отсек пассажирского самолета во время его подлета к Москве, после чего экипаж лайнера был вынужден совершить экстренную посадку. ссылка
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