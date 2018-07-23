Обзор московских событий в СМИ за 23 июля

«Коммерсантъ». Попытку захвата галереи «Водолей» закрепили показаниями Обвиняемый в мошенничестве адвокат заключил соглашение с прокуратурой . ссылка

«Коммерсантъ». Россияне обновили экраны Чемпионат мира помог продажам телевизоров. ссылка

«Известия» . В Сколково создают трехмерные модели людей Новую технологию можно использовать для примерки одежды в онлайн-магазинах и индивидуального ее пошива. ссылка

«Известия». Куда восходит солнце Как отличить Kanjo от Bosozoku: что интересного можно было увидеть на выставке японского тюнинга в Москве . ссылка

Российская газета ». Штаб С. Собянина обучит 9 тыс. волонтеров поквартирному обходу избирателей Более 2 тыс. волонтеров ФИФА записались в предвыборный штаб Сергея Собянина . ссылка

«Российская газета». Вход свободный «День без турникетов»: как живут в столице фабрики и заводы. ссылка

«Российская газета». Языком акварели Москвичи нарисовали город будущего. ссылка

«Российская газета». Водитель без тормозов В Подмосковье водитель скрылся после столкновения легковушки с поездом. ссылка

«Российская газета». И скорая, и новая Подмосковный парк «cкорой помощи» пополнили 85 машин. ссылка

«Российская газета». Бег по вертикали Спортсмены из разных стран покорили Останкинскую телебашню. ссылка

Московский комсомолец ». В. Путин отметил вклад С. Собянина в развитие столицы «Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды». ссылка

«Московский комсомолец». Решение научных проблем взяли на себя столичные власти Павел Балабан: Сергей Собянин лично пришел к нам с конструктивными предложениями. ссылка

«Московский комсомолец». Движение от двери к двери В августе начнутся поквартирные обходы москвичей. ссылка

«Московский комсомолец». Волонтер играет в футбол В предвыборный штаб Сергея Собянина заглянул хоккеист Александр Овечкин . ссылка

Независимая газета ». За избирательными участками Москвы установят тотальный контроль Наблюдатели Общественного штаба проследят, как будут выбирать мэра столицы и в мегаполисе, и еще в трех регионах. ссылка

Комсомольская правда ». Самолет совершил экстренную посадку из-за собаки, открывшей багажный отсек К счастью, ни пес, ни пассажиры не пострадали — экипаж лайнера, летевшего в Москву, успешно справился с внештатной ситуацией в небе. ссылка

Московская правда ». На четырех улицах ЦАО изменили схему движения Изменения связаны с реконструкцией инженерных сетей. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин: Во время мундиаля Москва показала себя доброжелательной и открытой Москва продолжает активно развиваться, что и стало залогом успешного проведения международного турнира. ссылка

«Вечерняя Москва». Медиакомплекс «Полет» в «Зарядье» закроют с 23 по 28 июля В зале будут проводиться регламентные работы. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин пригласил пожилых горожан на открытые уроки проекта «Московское долголетие» Выбрать кружок, секцию, мастер-класс по душе и рядом с домом может любой житель столицы, вышедший на пенсию. ссылка

«RT». Собака открыла багажный отсек самолета на высоте 4 тыс. м при его подлете к Москве Собака открыла багажный отсек пассажирского самолета во время его подлета к Москве, после чего экипаж лайнера был вынужден совершить экстренную посадку. ссылка