На Москву надвигаются тучи с грозой 

В ближайшие часы порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.
Сотрудники Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (ГУ МЧС) России по Москве распространили экстренное сообщение о том, что скоро в городе начнется сильный дождь, сопровождаемый грозой и ветром.
— По информации Росгидромет в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 23:00 часов 21 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами 15 метров в секунду, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты рекомендуют водителям, которые во время грозы окажутся за рулем, постараться припарковаться, так как непогода может резко повлиять на видимость дороги. Помимо этого во время грозы не рекомендуется находиться около водоемов или рыбачить.
Также сотрудники МЧС советуют при сильном ветре обходить стороной рекламные щиты и слабоукрепленные конструкции.
Ранее появилось предупреждение о непогоде на территории Московской области (подробнее…).