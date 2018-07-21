На Москву надвигаются тучи с грозой

В ближайшие часы порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.

— По информации Росгидромет в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 23:00 часов 21 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами 15 метров в секунду, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты рекомендуют водителям, которые во время грозы окажутся за рулем, постараться припарковаться, так как непогода может резко повлиять на видимость дороги. Помимо этого во время грозы не рекомендуется находиться около водоемов или рыбачить.

Также сотрудники МЧС советуют при сильном ветре обходить стороной рекламные щиты и слабоукрепленные конструкции.