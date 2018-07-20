Активные жители Щукина выберут программу Дня города

В этом году столица отметит 871-й день рождения. На проекте «Активный гражданин» традиционно стартовало голосование на эту тему. Жители района Щукино могут принять участие в нем.

В этом году у москвичей спрашивают, какие мероприятия Дня города, проведенные в прошлом году, они хотели бы повторить. Параллельно основному празднику предлагают организовать детский День города, общегородской день экскурсий, исторические квесты по Москве , а также программы благотворительных фондов или праздничные фейерверки в парках.

Кроме того, пользователи смогут проголосовать за мероприятия для центральных площадок столицы. На выбор предложены концерты классической или современной музыки, театрализованные представления, поэтические встречи.

«Активные граждане» уже несколько раз принимали участие в составлении программы Дня города. В прошлом году свое мнение высказали 194 тысячи человек. (ео)