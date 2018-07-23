Названо число посетелей «Дня без турникетов»

Около 10 тыс. человек посетили предприятия Москвы в ходе акции «День без турникетов»

Более 10 тыс. человек посетили промышленные предприятия и технопарки, понаблюдали за производственным процессом и послушали научно-образовательные лекции в рамках городской акции "День без турникетов", которая проходила в Москве с 19 по 21 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

"Больше 10 тыс. москвичей посетили предприятия в рамках акции "День без турникетов". Это три дня, когда можно посмотреть, как работает производство, послушать там концерт, пообщаться с руководством и сотрудниками", — написал Собянин в понедельник в Twitter.

Ранее сообщалось, что свои пожелания по экскурсиям жители Москвы могли выразить на портале "Активный гражданин". Большинство жителей заинтересовались экскурсиями на хлебокомбинаты и предприятия авиационной сферы, эти промышленные объекты набрали по 11% голосов. При этом 44% участников голосования в качестве предпочтительного формата мероприятия выбрали интерактивную программу "Сделай сам", которая дает возможность всем желающим поучаствовать в производственном процессе. Несмотря на то, что голосование "День без турникетов" прошло в проекте "Активный гражданин" впервые, оно привлекло внимание более чем 215 тыс. человек.

Собянин напомнил, что в этом году "в акции участвовали 38 предприятий и технопарков, в том числе областные".

В прошлой году в акции "День без турникетов", которая проходила в Москве с 11 по 12 мая, приняли участие около 10 тыс. столичных жителей и около 70 городских предприятий.