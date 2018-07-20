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Время работы автобусов №950 изменится с 21 июля
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Время работы автобусов №950 изменится с 21 июля 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Время работы автобусов №950 изменяется с 21 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«С 21 июля 2018 г. изменяется время работы маршрута автобуса №950», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по всем дням недели автобусы будут курсировать к платформе «Кокошкино»: от «Тропарево» — с 6:20 до 23:25 (ранее с 6:55 до 22:43 по будням и с 7:15 до 22:37 по выходным); от метро «Юго-Западная» — с 6:26 до 23:31 (ранее с 7:01 до 22:49 по будням и с 7:22 до 22:43 по выходным). К «Тропарево» и метро «Юго-Западная» автобусы проследуют: от платформы «Кокошкино» — с 6:00 до 23:30 (ранее с 6:25 до 23:10 по будням и с 6:45 до 22:56 по выходным).
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