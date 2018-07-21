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«Желтый» уровень опасности погоды продлен для москвичей на 22 июля из-за грозы и сильного ветра
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«Желтый» уровень опасности погоды продлен для москвичей на 22 июля из-за грозы и сильного ветра 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Температура воздуха в Москве в этот день составит до 22-24 градусов по Цельсию.
Синоптики продлили «желтый» уровень опасности погодных условий на воскресенье, 22 июля, из-за грозы и усиления ветра.
— Погода потенциально опасна, — сообщили в пресс-службе Гидрометцентр России.
Ожидается, что в столичном регионе в этот день будет облачно, местами пройдет дождь. Возможно, будет гроза. Температура воздуха в Москве в этот день составит до 22-24 градусов по Цельсию, а в области — до 23-25 градусов.
В течение дня будет дуть восточный, северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.
Ранее синоптики предупредили горожан о грозе и ливнях в субботу, 21 июля (подробнее…).
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