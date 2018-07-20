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Гости Московского планетария увидят лунное затмение
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Лунное затмение и великое противостояние Марса увидят гости Московского планетария 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Посетители Московского планетария 27 июля смогут увидеть полное лунное затмение и великое противостояние Марса.
"Вечером 27 июля с 21:30 до 1:00 в Парке неба Московского планетария можно будет понаблюдать за двумя редкими астрономическими явлениями — лунным затмением и великим противостоянием Марса", — сообщили в пресс-службе планетария.
В пресс-службе отметили, что предстоящее затмение станет самым продолжительным в XXI веке.
В свою очередь, Марс вступит в великое противостояние с Солнцем и максимально приблизится к Земле. Во время подобных явлений планета выделяется на небе ярко-оранжевым цветом и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере.
"Следующее великое противостояние Марса произойдет только в 2035 году", — отметили в планетарии.
Продолжительность лунного затмения составит 3 часа 56 минут (с 21:24 до 1:20). Увидеть космическое явление смогут жители на всей территории России. Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет винный оттенок.
Ранее 13 июля произошло масштабное затмение Солнца суперлуной, однако увидеть природное явление смогли только жители Австралии и Антарктиды.
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