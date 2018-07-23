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Суд обязал зарегистрировать Балакина в кандидаты на выборы мэра Москвы
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Суд обязал зарегистрировать Балакина в кандидаты на выборы мэра Москвы 

ТАСС 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал незаконным решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации кандидата в мэры Москвы, основателя обанкротившейся компании-застройщика "СУ-155", действующего депутата Мосгордумы Михаила Балакина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Судья Московского городского суда, рассмотрев материалы дела и выслушав стороны, постановила признать незаконным и отменить решение Моосгоризбиркома номер 65/5 от 12 июля 2018 года об отказе в регистрации кандидата на должность мэра Москвы Балакина М. Д. ", — сказал представитель суда.
Таким образом, суд обязал Московскую городскую избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом на должность мэра Балакина, выдвинутого региональным отделением политической партии «Союз горожан», в течение пяти дней со дня вступления решения суда в законную силу.
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