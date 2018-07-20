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Движение ограничено на участке ул. Сущевский Вал по 5 августа из-за реконструкции инженерных сетей
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Движение ограничено на участке ул. Сущевский Вал по 5 августа из-за реконструкции инженерных сетей 

Агентство «Москва» 1 час назад
Движение транспорта ограничено на участке ул. Сущевский Вал на северо-востоке Москвы по 5 августа 2018 г. в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
«Движение ограничено по 5 августа на участке ул. Сущевский Вал в районе д. 3/5 из-за реконструкции инженерных сетей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по той же причине движение ограничат с 31 июля по 13 августа на участке ул. Сущевский Вал в районе д. 9, а также с 7 по 28 августа на участке ул. Сущевский Вал в районе д. 13/1.
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