Движение ограничено на участке ул. Сущевский Вал по 5 августа из-за реконструкции инженерных сетей

Движение транспорта ограничено на участке ул. Сущевский Вал на северо-востоке Москвы по 5 августа 2018 г. в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

«Движение ограничено по 5 августа на участке ул. Сущевский Вал в районе д. 3/5 из-за реконструкции инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по той же причине движение ограничат с 31 июля по 13 августа на участке ул. Сущевский Вал в районе д. 9, а также с 7 по 28 августа на участке ул. Сущевский Вал в районе д. 13/1.