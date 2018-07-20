Ещё
Движение на ряде улиц в районе ул. Красная Пресня ограничено до 30 ноября из-за инженерных работ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение на ряде улиц в районе ул. Красная Пресня ограничено до 30 ноября из-за инженерных работ 

Агентство «Москва» 20 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Движение на ряде улиц в районе ул. Красная Пресня ограничено до 30 ноября 2018 г. из-за реконструкции инженерных сетей в центре столицы, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Так, на участках ул. Трехгорный вал в районе д. 24; ул. Заморенова в районе д. 40; ул. Красная Пресня на пересечении с ул. Пресненский Вал; ул. Пресненский Вал в районе д. 4/29; ул. Пресненский Вал от д. 6, стр. 1 до д. 48/2, стр. 1 на ул. Красная Пресня по 25 августа включительно движение ограничено круглосуточно на одной полосе.
На участке Столярного пер. от д. 4/29 до д. 3, корп. 13 движение будет ограничено с 20 августа по 25 октября круглосуточно на одной полосе.
Также на участке ул. Пресненский Вал от д. 5 до д. 6, стр. 1, а также в районе д. 4/29 на ул. Пресненский Вал движение на одной полосе будет ограничено с 20 сентября по 25 октября круглосуточно на одной полосе.
С 20 сентября по 30 ноября круглосуточно на одной полосе движение будет ограничено на участке ул. Красная Пресня от д. 22 до д. 26 и на участке Большого Трехгорного пер. в районе д. 23, стр. 1а на ул. Красная Пресня.
Агентство «Москва»: последние новости
Полное лунное затмение и великое противостояние Марса увидят в телескоп гости Московского планетария Пробки в Москве снизились с девяти до восьми баллов Жара вернется в Москву к 10 июля несмотря на дождливую погоду
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев603
В Турции произошла трагедия с россиянином17
Фото кабинета Медведева удивило россиян434
Максакова в короткой юбке вызвала фурор188
Порошенко принял решение по крушению MH17128
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение