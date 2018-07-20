Ещё
СМИ: застройщики передадут Москве 600 тысяч квадратов жилья для реновации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: застройщики передадут Москве 600 тысяч квадратов жилья для реновации 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
По данным издания, у инвесторов есть 119 участков, которые могут быть вовлечены в программу. Решения приняты по 25 проектам инвесторов, по которым предусмотрено строительство квартир площадью 586 тысяч квадратных метров. Город получит их не дороже себестоимости.
Ранее глава Capital Group Павел Те говорил, что компания продаст столичным властям 80 тысяч квадратных метров жилья на 2-й Институтской улице для переселения по программе реновации.
Сообщалось также, что ГК «Интеко» направит на нужды реновации более 40 тысяч квадратов в проекте на западе Москвы.
Вести.Ru: последние новости
После торта и конфет в столице может появиться мороженое "Москва" Дома для реновации будут строить в промзонах Путин похвалил Собянина за работу на посту мэра Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии362
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец22
На Украине раскопали могилу ведьмы33
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России328
Тест: Азовское море или Черное?7
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение