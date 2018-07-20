Движение на Биржевой площади перекроют в выходные из-за подготовки и проведения «ГУМ-Авторалли»

Движение транспорта на Биржевой площади будет перекрыто в пятницу 20 июля и в выходные 21-22 июля из-за подготовки и проведения «ГУМ-Авторалли», сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

«Перекрытие в связи с подготовкой и проведением «ГУМ-Авторалли» будет введено на Биржевой площади с 00:01 20 июля до 16:00 21 июля и 22 июля с 1:00 до 5:00», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также движение перекроют с 00:01 до 16:00 21 июля и с 1:00 до 5:00 22 июля на ул. Ильинка от Биржевой до Красной площади.