На Автозаводе трамваи изменят маршрут из-за ремонта

— В связи с проведением ремонтных работ в районе пересечения проспекта Кирова и улицы Красных партизан с 08:00 23 июля до 17:00 6 августа 2018 года будет закрыто движение трамваев маршрута №22 «Микрорайон Соцгород — метро Автозаводская», — сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Трамвайный маршрут №417 останется на ходу, но с изменённой схемой движения — «Московский вокзал — Соцгород-2».

Ранее мы писали, что работа городского трамвайного кольца восстановлена после аварии с кабелем.