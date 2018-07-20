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На Автозаводе трамваи изменят маршрут из-за ремонта
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На Автозаводе трамваи изменят маршрут из-за ремонта 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
— В связи с проведением ремонтных работ в районе пересечения проспекта Кирова и улицы Красных партизан с 08:00 23 июля до 17:00 6 августа 2018 года будет закрыто движение трамваев маршрута №22 «Микрорайон Соцгород — метро Автозаводская», — сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
Трамвайный маршрут №417 останется на ходу, но с изменённой схемой движения — «Московский вокзал — Соцгород-2».
Ранее мы писали, что работа городского трамвайного кольца восстановлена после аварии с кабелем.
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