На некоторых остановках наземного транспорта появятся стойки активации удаленного пополнения «Тройки»

Стойки активации удаленного пополнения карты «Тройка» теперь выйдут из подземки наружу. Такие терминалы появятся на некоторых остановках общественного транспорта уже в четвертом квартале текущего года.

Как отметили в Мосгортрансе, сейчас разрабатывается пилотный проект, и уже через полгода терминалы разместят на некоторых электрифицированных остановках наземного транспорта.

Сейчас пополнить «Тройка» можно в кассах метро и автобусных остановках, а также через электронный ресурс Мосгортранса и мобильное приложение. Но чтобы карта начала действовать, пассажирам необходимо было спускаться в метро и активировать ее с помощью желтого терминала.

Чтобы избавить пользователей наземного транспорта от столь сложной схемы, и было принято решение внедрить такие стойки и «земные» остановки.

Фото: Кира Убожкова