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На некоторых остановках наземного транспорта появятся стойки активации удаленного пополнения «Тройки»
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На некоторых остановках наземного транспорта появятся стойки активации удаленного пополнения «Тройки» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы
Стойки активации удаленного пополнения карты «Тройка» теперь выйдут из подземки наружу. Такие терминалы появятся на некоторых остановках общественного транспорта уже в четвертом квартале текущего года.
Как отметили в Мосгортрансе, сейчас разрабатывается пилотный проект, и уже через полгода терминалы разместят на некоторых электрифицированных остановках наземного транспорта.
Сейчас пополнить «Тройка» можно в кассах метро и автобусных остановках, а также через электронный ресурс Мосгортранса и мобильное приложение. Но чтобы карта начала действовать, пассажирам необходимо было спускаться в метро и активировать ее с помощью желтого терминала.
Чтобы избавить пользователей наземного транспорта от столь сложной схемы, и было принято решение внедрить такие стойки и «земные» остановки.
Фото: Кира Убожкова
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