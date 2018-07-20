В столичных предприятиях проходит «День без турникетов»

К июльской акции «День без турникетов» присоединились 38 предприятий и технопарков. Ожидается, что ее участниками станут более 10 тысяч человек, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы

Горожане смогут увидеть производство напитков, мороженого, самолетов, обуви, мебели, медицинского оборудования, а также посетить объекты оборонной промышленности. Так, детей на экскурсию по своим лабораториям и исследовательским центрам сегодня приглашает технопарк «Слава», который находится в районе Черемушки . Все желающие смогут отправиться на экскурсию в одну из компаний-резидентов, специализирующихся на технологических инновациях.

Программу акции «День без турникетов» выбрали сами москвичи в проекте «Активный гражданин». Такое голосование прошло впервые. В нем приняли участие больше 215 тысяч человек. Самыми популярными стали кондитерские производства и хлебокомбинаты. Поэтому в акции «День без турникетов» принимает участие, в том числе, кондитерско-булочный комбинат «Черемушки». На сегодняшний день КБК «Черемушки» является одним из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в городе.