Очередные дома по реновации могут подготовить в Москве к началу сентября

Следующие дома для переселения по программе реновации жилфонда Москвы могут быть подготовлены для заселения в конце августа — начале сентября, сообщил РИАМО в пятницу руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев

«Планируем к концу августа — началу сентября подготовить следующие дома для программы реновации, которые будут уже готовы для переселения жильцов», — сказал Бочкарев.

Он добавил, что строительство более 70 домов на стартовых площадках программы реновации планируют начать осенью текущего года.