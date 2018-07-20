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Очередные дома по реновации могут подготовить в Москве к началу сентября
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Очередные дома по реновации могут подготовить в Москве к началу сентября 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Следующие дома для переселения по программе реновации жилфонда Москвы могут быть подготовлены для заселения в конце августа — начале сентября, сообщил РИАМО в пятницу руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
«Планируем к концу августа — началу сентября подготовить следующие дома для программы реновации, которые будут уже готовы для переселения жильцов», — сказал Бочкарев.
Он добавил, что строительство более 70 домов на стартовых площадках программы реновации планируют начать осенью текущего года.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа включает 5171 дом.
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